Il Presidente LBA Gandini incontra il Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi

Il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha incontrato oggi a Roma il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.Durante l’incontro sono stati analizzati, grazie alle ricerche demoscopiche e di impatto effettuate dalla società StageUp, i risvolti sociali della partnership tra LBA e Ministro per lo sport e i giovani in occasione della Frecciarossa Final Eight 2025 di Torino che hanno visto lo sviluppo di una serie di attività extracampo tra cui la promozione della Carta Giovani Nazionale e la piattaforma Giovani2030.In particolare, la ricerca ha evidenziato la capacità del basket di essere portatore di valori positivi come lo spirito di squadra, dinamismo e rispetto delle regole: tutti aspetti in grado di coniugare al meglio i messaggi che il Ministro ha voluto trasmettere con questa partnership: socializzazione, educazione, inclusività e integrazione.Questi fattori sono stati sottolineati dall’85% degli intervistati che ritiene che le attività collaterali sviluppate abbiano contribuito a migliorare l’Evento attribuendogli finalità educative, culturali e sociali.Uno studio completo dell’impatto economico dell’Evento Frecciarossa Final Eight 2025 sul territorio italiano con particolare riferimento a Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di commercio di Torino sarà presentato nelle prossime settimane.