Basket, Serie A: Trento domina anche Reggio Emilia, pressione su Bologna e Trapani

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 84-63

In striscia vincente da quattro turni, Trento si presenta a Il T quotidiano Arena per affrontare Reggio Emilia, reduce invece dal k.o. contro Brescia. Il quarto d’apertura è un assolo della Dolomiti: l’UNAHOTELS approccia meglio la gara, ma poi affonda alla distanza, colpita a ripetizione dai canestri trentini. La frazione inaugurale si chiude infatti sul 27-12 per la squadra di coach Galbiati, con l’Aquila che si spinge poi fino al +22 nel secondo quarto. A mandare in archivio il primo tempo ci pensa allora Ford con un’autentica invenzione: i padroni di casa si presentano così all’intervallo sul 48-31. Al rientro sul parquet Trento si mette in gestione e controlla il terzo quarto 64-47, andando poi a vincere 84-63 la sua quinta gara di fila in campionato: grande protagonista è Ford con 18 punti, assistito dai 15 di Ellis e dai 13 sia di Zukauskas che di Lamb. La Dolomiti si porta così a 42 punti, agganciando (almeno per una notte) Bologna e Trapani in cima alla classifica: Virtus e Shark saranno impegnati domenica, contro Scafati e Milano. Ferma a 34 punti rimane invece Reggio Emilia, già comunque certa di un posto nei playoff.