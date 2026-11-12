Pattinaggio: Grand Prix figura in Usa, quattro azzurri in gara

12 Nov 2026 - 10:36
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Da venerdì 13 a domenica 15 novembre la Angel of the Winds Arena di Everett (Usa, Stato di Washington) ospiterà Skate America, quarta delle sei tappe dell'ISU Grand Prix of Figure Skating, ovvero il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura, arrivato alla sua trentaduesima edizione. L'Italia si presenterà all'appuntamento con quattro atleti. Nel settore maschile pattineranno Daniel Grassl (Fiamme Oro), che farà il suo esordio stagionale nel contesto del Grand Prix, e Nikolaj Memola (Fiamme Oro), alla sua seconda apparizione dopo aver chiuso al nono posto il GP de France. Inoltre, nella danza, parteciperanno Noemi Maria Tali e Noah Lafornara (Fiamme Azzurre/Icelab), a loro volta al secondo impegno stagionale dopo essersi piazzati settimi a Skate Canada.

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