Sci, Vonn: "Ho fatto il nono intervento alla gamba, tutto bene"

Lindsey Vonn ha annunciato di essersi sottoposta "con successo" a un nono intervento chirurgico, probabilmente l'ultimo, alla gamba sinistra per completare il recupero dopo la grave caduta dell'8 fennraio scorso a Milano-Cortina 2026 per cui ha rischiato l'amputazione. La fuoriclasse dello sci era stata sottoposta a una serie di quattro interventi d'urgenza in Italia, a Treviso, per salvare la gamba sinistra, seguiti da ulteriori operazioni negli Stati Uniti. A nove mesi di distanza, Vonn ha reso noto tramite il suo profilo Instagram, di essersi sottoposta oggi a un nono intervento, precisando che tutto è "andato bene". "Darò presto ulteriori aggiornamenti", ha aggiunto la Vonn, che tuttavia, nella foto che accompagna il post, appare piuttosto provata. In un'altra immagine, mostra le numerose placche e viti che le sono state rimosse: "Hanno tolto tutto questo bazar di ferraglia dalla mia gamba". Sebbene il suo nome figuri tra quello delle sciatrici Usa iscritte alla coppa del mondo, l'intervento richiederà qualche mese di recupero e sarà molto difficile rivederla in gara nel corso dell'inverno.