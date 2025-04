Colbey Ross e Trieste, amore pluriennale: "Innamorato della città e dei tifosi"

"Oggi è un grande giorno per me e per la mia famiglia. Sono estremamente grato per l'opportunità di rimanere alla Pallacanestro Trieste. Questa stagione è stata straordinaria, mi sono innamorato della città e dei tifosi. Sono entusiasta per ciò che il futuro riserva a questo Club, mentre continuo il mio percorso di crescita come giocatore e come persona. Voglio ringraziare enormemente Michael e Paul per la fiducia che hanno riposto in me. Forza Trieste!".