Treviso, il nuovo GM Pasquini: "L'impatto è stato estremamente positivo"

Intervistato da Mattia Zanardo su “Il Gazzettino – Treviso”, il nuovo General Manager della NutriBullet Treviso Basket ha descritto il suo primo impatto con il nuovo club: “Estremamente positivo: ho trovato un'organizzazione di livello e questo permette di lavorare in una certa maniera. Innanzitutto, mi sto relazionando con tutti per entrare a fondo nel nuovo contesto il più velocemente possibile”. Come sarà la nuova Treviso? “Prima di tutto bisogna fare una valutazione su ognuno dei giocatori già con noi nella scorsa stagione. Dopodiché, potremo pensare ai movimenti. Sicuramente partiremo dagli italiani, per poi inserire gli stranieri, cercando gli incastri migliori per creare la squadra più competitiva possibile. Confermeremo la formula del 6 più 6: penso consenta più margine di manovra a livello di mercato. Ogni scelta, naturalmente, verrà condivisa con l'allenatore, che sarà centrale nel progetto”.