Treviso, da Vitucci a Rossi non cambierà il coaching staff

Questa la comunicazione ufficiale rilasciata dai canali trevigiani: "La Nutribullet Treviso Basket comunica con soddisfazione la conferma dello staff tecnico che affiancherà il capo allenatore Alessandro Rossi in vista della stagione sportiva 2025/26.

A completare lo staff saranno quindi ancora una volta Alberto Morea, approdato a Treviso Basket nel 2022 e confermato nel ruolo di primo assistente e Mattia Consoli, giunto nella Marca la stagione successiva che continuerà il suo lavoro come secondo assistente. A loro si aggiunge la conferma di Dario De Conti come preparatore fisico, figura di riferimento per la preparazione atletica e la gestione del lavoro fisico della squadra.

Una scelta di continuità che testimonia la volontà del Club di consolidare le basi tecniche costruite nelle ultime stagioni, puntando su professionalità e competenza".