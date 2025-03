Eigirdas ZUKAUSKAS (Ala DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Mi aspetto una partita in cui loro saranno molto concentrati e avranno grande voglia di riscatto dopo l’andata. Penso sarà una sfida molto dura. Abbiamo avuto molto tempo per prepararla, un aspetto nuovo rispetto all’inizio della stagione dove avevamo massimo tre giorni, e sono sicuro che lunedì arriveremo pronti, sia individualmente che come squadra».