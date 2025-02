Trento, Nardelli: "Contenti dell’entusiasmo che c'è attorno alla squadra"

ANDREA NARDELLI (Direttore generale DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Arriviamo pronti alle Final Eight di Coppa Italia, con la voglia di affrontare una partita alla volta, a partire da giovedì contro Reggio Emilia. Sarà una sfida delicata contro una squadra che sta facendo bene, così come tutte le formazioni che hanno conquistato l’accesso a questo prestigioso evento. Siamo molto contenti dell’entusiasmo che si sta creando attorno alla squadra: siamo già a tre pullman tra i due organizzati dal club e quello dal tifo organizzato, segno di una grande partecipazione da parte dei nostri tifosi. Negli ultimi anni, le Final Eight sono diventate un evento internazionale, e la scelta di disputarle in un impianto come l’Inalpi Arena e di spettacolarizzarle, è in linea con la visione che portiamo avanti anche noi nel palazzetto di Trento. L’elevato numero di biglietti venduti ne è la prova concreta. Se dovessimo superare i quarti di finale, organizzeremo nuovamente il servizio bus per offrire ai nostri tifosi la possibilità di seguirci nella fase successiva della competizione».