Trento, Dusmet: "È una partita molto importante per noi"

Davide DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «È una partita molto importante per noi, l’ultima del girone d’andata, con un significato rilevante in ottica piazzamento per le Final Eight di Torino che si terranno a febbraio. Sarà una sfida ostica, sia perché Brescia è un campo caldo, sia perché affrontiamo una squadra esperta, con gerarchie ben definite in campo. Conoscendo Peppe Poeta, che ha giocato una stagione con noi, possiamo vedere come il suo entusiasmo, che lo contraddistingue, riesca a trasmettersi ai giocatori, contribuendo ai grandi risultati ottenuti finora. Brescia può contare su tre importanti creatori di gioco, con un leader come Bilan sotto canestro, oltre a Della Valle e Ivanovic. Nel supporting cast, ci sono ottimi giocatori che conoscono perfettamente il proprio ruolo e garantiscono solidità all’intera squadra».