Trento, Dusmet: "Tortona è una squadra di grande talento"

Davide DUSMET (Assistant Coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «La pausa rappresenta sempre un momento di reset per tutte le squadre, rendendo questa partita ancora più insidiosa. Questo stop ci ha dato l’opportunità di lavorare intensamente in palestra, un aspetto che per una squadra come la nostra, reduce dagli impegni europei, è un po’ mancato. Tortona è una squadra di grande talento ed esperienza, con un roster di alto livello. Nelle ultime partite non sono riusciti a ottenere i risultati che si aspettavano, e proprio per questo mi aspetto una sfida ancora più dura: hanno giocatori di personalità, determinati a riscattarsi. In Coppa Italia hanno disputato un’ottima gara contro Brescia, sfiorando la qualificazione al turno successivo. Questa settimana abbiamo lavorato bene, con grande energia, e sappiamo che per vincere dovremo mantenere la massima attenzione per tutti i quaranta minuti».