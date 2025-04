Trento, Dusmet: "Cremona è una squadra che ha cambiato molto"

Davide DUSMET (Assistant coach DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Cremona è una squadra che ha cambiato molto, sia a livello di roster che nel modo di giocare. Hanno fatto un ottimo lavoro sul mercato e oggi sono molto più aggressivi nei primi secondi dell’azione, corrono di più il campo e possono contare su tre grandissimi creatori di gioco come Willis, Davis e Christon. Per noi sarà fondamentale avere un approccio difensivo solido, soprattutto nell’uno contro uno e nelle situazioni di campo aperto: nelle ultime partite hanno dimostrato di essere estremamente pericolosi in attacco. In fase offensiva dovremo invece essere equilibrati, controllare le palle perse e scegliere le conclusioni giuste. Dobbiamo alzare i nostri standard, perché in questa fase della stagione si alza il livello, cresce la fisicità su entrambi i lati del campo, e serve mantenere alta l’attenzione per tutti i 40 minuti».