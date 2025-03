Trento, Bayehe: "Brescia è una squadra ben organizzata"

Jordan BAYEHE (Centro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Brescia è una squadra ben organizzata, con un sistema offensivo estremamente efficace e giocatori di grande riferimento. All’andata eravamo partiti molto bene, poi abbiamo abbassato un po’ la concentrazione e loro ne hanno approfittato per rimontare. Per questo sarà fondamentale approcciare la gara con la stessa intensità di allora, ma mantenendo alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti, cercando di limitare i loro break. Dal punto di vista personale, mi sento sempre meglio con la mano e sto recuperando fiducia nei contatti. Dopo un infortunio così, è normale avere qualche timore nel ripetere certi movimenti, ma sto superando questa fase e tornando ad avere la massima sicurezza. Su Bilan dovremo fare grande attenzione, perché è uno dei loro punti di riferimento. La chiave sarà una difesa di squadra solida, perché oltre a essere un finalizzatore, è anche molto bravo a creare gioco per i compagni. Il decimo sold out consecutivo ci riempie d’orgoglio: significa che bambini, ragazzi e adulti si divertono a vederci giocare e ci sostengono con passione. Per noi è una carica in più, perché sentiamo di avere un’intera comunità dalla nostra parte».