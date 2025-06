Severini-Tortona, ultimo giorno per uscire dal contratto

Come specificato negli accordi firmati nelle scorse stagioni, oggi è l'ultimo momento in cui il cocapitano della Bertram Yachts Tortona potrà esercitare la clausola di uscita. Da quel momento, l'ala grande di Italbasket sarà libero di negoziare un nuovo contratto: un rilancio di Tortona o un inserimento di Brescia, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, sono al momento più improbabili della stretta di mano con l'UNAHOTELS Reggio Emilia, in grado di offrire un biennale con buon minutaggio al 29enne (il compleanno è giusto oggi: auguri!) marchigiano.