Udine, separazione definitiva con Xavier Johnson

Dopo le parole di disappunto affidate al profilo Instagram del giocatore, mai contattato dopo la promozione in LBA per un rinnovo di contratto, è arrivato il comunicato ufficiale dell'Apu: "Al termine della stagione 2024/25 si separano le strade dell’Apu Old Wild West Udine e Xavier Johnson dopo un anno storico chiuso con la vittoria del campionato. Il classe 1993, ha dato tutto sé stesso in campo mettendosi sempre a disposizione della squadra. Schiacciate, stoppate e quell’energia contagiante che ha sempre infiammato il Carnera. Xavier è stato uno degli eroi della promozione e verrà sempre accolto alla grande a Udine".