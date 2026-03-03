Sci, Bassino: "Ad aprile proverò a sciare, continua preparazione"

"Facciamo ancora una bella full immersion di riabilitazione nel mese di marzo, poi proviamo a tenere aprile per rimettere gli sci e provare a sciare, sempre alternando tutto alla fisioterapia. Dopo probabilmente farò una breve pausa, toglierò la placca perché dovranno rioperarmi e poi si continuerà la preparazione per la prossima stagione". Così la sciatrice azzurra Marta Bassino a margine dell'evento "Never Stop Supporting" che si è tenuto questa mattina a Milano proprio in onore dell'atleta per celebrare i valori comuni di sport e ricerca scientifica.