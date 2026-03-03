Pallanuoto: cambio al vertice del Setterosa, Mirarchi nuovo ct

03 Mar 2026 - 13:52

Il Setterosa cambia guida tecnica. Il presidente Paolo Barelli, in accordo con consiglio federale e dirigenti di riferimento, nomina Maurizio Mirarchi commissario tecnico della nazionale femminile di pallanuoto allenata negli ultimi cinque anni da Carlo Silipo. Maurizio Mirarchi, che lascia il posto di assistente tecnico della nazionale maschile a Goran Volarevic, sarà assistito da Marco Manzetti che prende il posto di Mino Di Cecca. Silipo e Di Cecca restano a disposizione del settore tecnico dopo aver guidato la squadra alla conquista del bronzo agli europei di Spalato 2022 e ai mondiali di Fukuoka 2023 e aver ottenuto il quarto posto ai mondiali di Budapest 2022 e agli europei di Eindhoven 2024 e Funchal 2026 che hanno seguito il sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il settimo ai mondiali di Singapore 2025. Il primo impegno di Mirarchi con il Setterosa è la prima fase della World Cup in programma a Rotterdam dal 1° al 6 maggio. Le azzurre sono nel girone insieme all'Olanda campione d'Europa, alla Grecia (che l'ha battuta nella fase a gironi e nella finale per il bronzo agli europei di Funchal) e all'Australia argento olimpico. "È un onore ricevere questo incarico - sottolinea Mirarchi - Ringrazio il presidente Paolo Barelli e la Federazione Italiana Nuoto per la fiducia; voglio anche ringraziare il presidente della Pallanuoto Trieste Enrico Samer con il quale ho condiviso questa scelta. Un saluto a chi mi ha preceduto, Carlo Silipo, che in passato ha portato ottimi risultati. Adesso si parte con un nuovo percorso. La mia responsabilità è chiara: costruire una nazionale competitiva e orgogliosa di rappresentare l'Italia".

Ultimi video

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

I più visti di Altri Sport

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:52
Pallanuoto: cambio al vertice del Setterosa, Mirarchi nuovo ct
12:39
Laureus World Sports Awards 2026: tutte le nomination e i favoriti
12:22
Malagò e le ombre sulle Paralimpiadi: "Dispiaciuti per ritorno bandiere russe, ci saranno problemi"
11:38
Euro 2032, il Comune di Napoli invia alla Figc il progetto di restyling del Maradona
10:36
MotoGP, Bagnaia: "Ducati non mi ha boicottato nel 2025"