Tortona, De Raffaele: "Con Reggio Emilia sarà una sfida molto fisica"

“Con Reggio Emilia sarà una sfida molto fisica, può schierare quintetti molto grandi, di stazza. Sarà importante, allo stesso modo, sia l’impatto fisico che la capacità di limitare giocatori di grande qualità come i loro esterni, che all’andata ci hanno fatto tanto male”, è l’analisi della vigilia di coach Walter De Raffaele. “Quindi l’attenzione va posto su un gioco di squadra che certamente è di livello da parte loro e questo è un elemento importante da tener presente. E’ vero che Reggio arriva da una serie di sconfitte in campionato ma anche da una bellissima qualificazione alle Top 16 di Champions, per la quale le facciamo i complimenti. E poi quelle sconfitte sono arrivate con squadre importanti, a Trapani, con Bologna, a Milano, dove oltretutto è andata ad un tiro dalla vittoria, e l’ultima interna con Trieste dovuta anche, ritengo, a ciò che aveva speso a livello di energia nella partita infrasettimanale di Champions che sappiamo bene quante energie tolga. Resta una formazione che sta facendo una signora stagione. Noi – continua facendo un punto sulla situazione fisica della sua squadra – abbiamo cercato di recuperare un po’ di più in questa settimana perché è l’ultima prima di tanti doppi impegni campionato- Champions seguiti poi dalla Final Eight di Coppa Italia. Tutto questo al netto di qualche acciacco fisiologico, ma sotto questo aspetto c’è molta integrazione, empatia e fiducia sul lavoro del nostro staff medico”.