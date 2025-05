Scafati, annunciato il nuovo General Manager

“E’ bastata una stretta di mano con Nello ed Enrico Longobardi per accendere in me un grande entusiasmo e una voglia di mettermi subito al lavoro – sono state le prime parole del nuovo gm – arrivo in una società che ha grande tradizione e un timone solido sul quale si poggiano le basi per ricostruire un progetto solido. Con la proprietà e la dirigenza è stato già definito un programma che stiamo avviando in questi giorni per essere pronti in vista della nuova stagione che vedrà lo Scafati Basket sicuro protagonista in serie A2”.