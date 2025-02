Intervistato da Domenico Latagliata su “La Stampa – Torino”, il playmaker della Bertram Derthona Tortona ha parlato del cammino nella Frecciarossa Final Eight che inizierà affrontando la Germani Brescia: “Match complicato, anche perché non stiamo attraversando un grande momento. In campionato siamo 1-1. Ci proveremo, ovviamente: loro arrivano a Torino come testa di serie numero uno, ma la storia recente della Coppa Italia dimostra che tutto può accadere”.