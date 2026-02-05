Torna il Sacchetti Summer Camp: attesa per la quinta edizione

Sarà inoltre l’occasione per i partecipanti per imparare dai migliori, da chi ha fatto dello sport non solo la propria passione, ma anche la propria professione; diversi gli ospiti attesi anche per la prossima edizione e che i ragazzi potranno incontrare ed ascoltare facendo tesoro di consigli e suggerimenti, veri e propri insegnamenti per la vita dentro e fuori dal campo.