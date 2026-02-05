Nba: Jalen Brunson trascina i Knicks alla vittoria sui Nuggets

I New York Knicks, sostenuti dai 42 punti di Jalen Brunson, hanno sconfitto i Denver Nuggets 134-127 in un match che si è concluso dopo due tempi supplementari, portando la loro serie consecutiva di vittorie a otto partite. Karl-Anthony Towns ha raggiunto 24 punti e 12 rimbalzi; OG Anunoby ha segnato 20 punti per i Knicks, che hanno resistito a un triplo-doppio di 30 punti, 14 rimbalzi e 10 assist del triple Mvp Nikola Jokic e ai 39 punti del leader dei Nuggets Jamal Murray. I risultati delle partite di Nba giocate nella notte: San Antonio-Oklahoma City 116-106; LA Clippers-Cleveland 91-124; Toronto-Minnesota 126-128; Sacramento-Memphis 125-129; Houston-Boston 93-114; Milwaukee-New Orleans 141-137; New York-Denver 134-127.