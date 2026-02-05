Nba: Jalen Brunson trascina i Knicks alla vittoria sui Nuggets

05 Feb 2026 - 09:08

I New York Knicks, sostenuti dai 42 punti di Jalen Brunson, hanno sconfitto i Denver Nuggets 134-127 in un match che si è concluso dopo due tempi supplementari, portando la loro serie consecutiva di vittorie a otto partite. Karl-Anthony Towns ha raggiunto 24 punti e 12 rimbalzi; OG Anunoby ha segnato 20 punti per i Knicks, che hanno resistito a un triplo-doppio di 30 punti, 14 rimbalzi e 10 assist del triple Mvp Nikola Jokic e ai 39 punti del leader dei Nuggets Jamal Murray. I risultati delle partite di Nba giocate nella notte: San Antonio-Oklahoma City 116-106; LA Clippers-Cleveland 91-124; Toronto-Minnesota 126-128; Sacramento-Memphis 125-129; Houston-Boston 93-114; Milwaukee-New Orleans 141-137; New York-Denver 134-127.

Ultimi video

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:14
VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

00:10
CLIP MILANESE OLIMPIADI NOTO 4/2 SRV

Dove arriverà la prima medaglia? Nuoto! Un'Olimpiade un po' confusa

02:14
DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

01:43
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario

00:51
DICH RETTRICE IULM TORCIA DICH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora: "Portare la torcia, significa portare i valori di bellezza, sapere, curiosità"

02:00
Perugia vince a Padova

Perugia vince a Padova

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

I più visti di Altri Sport

VOX POPULI MILANESI E L'OLIMPIADE 4/2 SRV

Ecco come i milanesi aspettano l'Olimpiade: chi sogna e chi non ne sa molto

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH IASCONE DIRETTRICE CERIMONIE MICO26 DICH

Iascone: "La cerimonia d'apertura a San Siro? Prove bagnate, speriamo fortunate"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:32
Milano-Cortina 2026: Klaebo insegue il record di otto ori ai Giochi invernali
09:08
Nba: Jalen Brunson trascina i Knicks alla vittoria sui Nuggets
23:40
Basket, Eurolega: Virtus Bologna-Asvel 70-80, serata no per gli emiliani
14:20
Olimpiadi, niente cerimonia d'inaugurazione per Sinner
13:10
Malagò battuto dal cileno Ilic, non entra nel board del Cio