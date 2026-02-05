Tennis, bufera su Humbert: guarda il cellulare, poi perde la partita

Sui socia è esplosa la bufera. Gli hater hanno subito gridato alla combine, ipotizzando che quel gesto fosse un segnale in codice o un ordine ricevuto da chissà quale scommettitore per truccare l'incontro. La spiegazione è invece molto più umana: Humbert si era semplicemente dimenticato di spegnere o silenziare il telefono. Sentendo lo squillo o la vibrazione nel borsone, ha fatto un controllo rapido per interrompere il disturbo, scusandosi immediatamente con l'arbitro. Nessuna investigazione segreta, dunque, ma solo una grande ingenuità gestionale che gli è costata cara a livello di concentrazione.