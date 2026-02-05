Tennis, bufera su Humbert: guarda il cellulare, poi perde la partita
Hugo Humbert finisce nel mirino dei social per aver guardato il telefono durante il match contro Mannarino. Ecco la verità dietro le accuse di match-fixing.
© Da video
All'Open Sud de France di Montpellier, durante un derby tesissimo contro il veterano Adrian Mannarino, Hugo Humbert, sul 4-3 a suo favore, è corso alla sedia per smanettare velocemente sul suo smartphone. Da quel momento, il black-out: quattro punti persi di fila e match consegnato all'avversario.
Sui socia è esplosa la bufera. Gli hater hanno subito gridato alla combine, ipotizzando che quel gesto fosse un segnale in codice o un ordine ricevuto da chissà quale scommettitore per truccare l'incontro. La spiegazione è invece molto più umana: Humbert si era semplicemente dimenticato di spegnere o silenziare il telefono. Sentendo lo squillo o la vibrazione nel borsone, ha fatto un controllo rapido per interrompere il disturbo, scusandosi immediatamente con l'arbitro. Nessuna investigazione segreta, dunque, ma solo una grande ingenuità gestionale che gli è costata cara a livello di concentrazione.