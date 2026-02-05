Milano-Cortina 2026: Klaebo insegue il record di otto ori ai Giochi invernali

Il record di medaglie d'oro conquistate da un singolo atleta alle Olimpiadi invernali è di otto ed è stato raggiunto finora soltanto da tre campioni, tutti norvegesi. Quest'anno a Milano Cortina potrebbe aggiungersene un altro: il fondista Johannes Hösflot Klaebo. Finora l'impresa è riuscita alla fondista Marit Björgen, al fondista Björn Dählie e al biatleta e altoatesino d'adozione Ole Einar Björndalen. Klaebo, anch'egli fondista, sembra accreditato a unirsi ai suoi connazionali o addirittura a superarli ed entrare nella storia delle Olimpiadi. Attualmente è fermo a quota cinque ori. Nel palmares del 29enne figurano anche quindici medaglie d'oro iridate, cinque Coppe del Mondo generali e di sette Coppe del Mondo di specialità.