Olimpiadi, niente cerimonia d'inaugurazione per Sinner

"Sono sicuro che ci sarà un’atmosfera incredibile. Ci sono tanti italiani in gara soprattutto del nostro Alto Adige, questo è bello perché noi siamo piccoli ma comunque siamo conosciuti nei nostri sport. Sarà bello guardarle" aveva dichiarato da Melbourne il n.2 al mondo, che però ha in mente solo la rimonta su Alcaraz e si limiterà ad assistere alle Olimpiadi da tifoso.