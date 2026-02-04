Olimpiadi, niente cerimonia d'inaugurazione per Sinner
Jannik Sinner non prenderà parte alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026. Nelle ultime settimane le voci su un possibile impegno dell'altoatesino come tedoforo e le dichiarazioni entusiaste sui Giochi rilasciate dallo stesso Sinner in Australia avevano fatto ipotizzare una presenza nello stadio che spesso frequenta come tifoso, ma Jannik resterà fedele al suo programma di allenamento e poi lunedì volerà a Doha per prepararsi all’Atp 500 al via la settimana prossima.
"Sono sicuro che ci sarà un’atmosfera incredibile. Ci sono tanti italiani in gara soprattutto del nostro Alto Adige, questo è bello perché noi siamo piccoli ma comunque siamo conosciuti nei nostri sport. Sarà bello guardarle" aveva dichiarato da Melbourne il n.2 al mondo, che però ha in mente solo la rimonta su Alcaraz e si limiterà ad assistere alle Olimpiadi da tifoso.