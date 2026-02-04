Olimpiadi, niente cerimonia d'inaugurazione per Sinner

04 Feb 2026 - 14:20
videovideo

Jannik Sinner non prenderà parte alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina 2026. Nelle ultime settimane le voci su un possibile impegno dell'altoatesino come tedoforo e le dichiarazioni entusiaste sui Giochi rilasciate dallo stesso Sinner in Australia avevano fatto ipotizzare una presenza nello stadio che spesso frequenta come tifoso, ma Jannik resterà fedele al suo programma di allenamento e poi lunedì volerà a Doha per prepararsi all’Atp 500 al via la settimana prossima. 

"Sono sicuro che ci sarà un’atmosfera incredibile. Ci sono tanti italiani in gara soprattutto del nostro Alto Adige, questo è bello perché noi siamo piccoli ma comunque siamo conosciuti nei nostri sport. Sarà bello guardarle" aveva dichiarato da Melbourne il n.2 al mondo, che però ha in mente solo la rimonta su Alcaraz e si limiterà ad assistere alle Olimpiadi da tifoso.

Elettra Lamborghini contro Sinner e Barella? "Tutte fake. Non li conosco"

1 di 27
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

Ultimi video

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

02:32
Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

Barone: "Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono pronte a battere tutti i record"

02:32
Milano-Cortina in numeri

Milano-Cortina in numeri

01:33
Attesa per l'Olimpiade

Attesa per l'Olimpiade

05:07
Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

01:40
La ripartenza di Sinner

La ripartenza di Sinner

01:10
MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

01:43
MCH RETTRICE IULM TEDOFORA 02-02 MCH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora a Mandello del Lario

00:51
DICH RETTRICE IULM TORCIA DICH

Valentina Garavaglia, rettrice IULM, tedofora: "Portare la torcia, significa portare i valori di bellezza, sapere, curiosità"

02:00
Perugia vince a Padova

Perugia vince a Padova

01:31
MCH RISSA PORTIERI NHL MCH

Nhl da ring: è rissa tra i portieri di Tampa Bay e Boston

00:43
DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

01:12
DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

01:34
DICH GOGGIA 31/1 DICH

Goggia: "Ottima gara, molto nelle mie corde. Olimpiade? Sarà un'emozione unica"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

I più visti di Altri Sport

DICH PARIS DOPO LIBERA CRANS 1/2 DICH

Paris: "Ho fatto una bella gara, ma alla fine forse potevo fare meglio"

DICH BRIGNONE 31/1 DICH

Brignone: "Sono un po' bloccata, ma essere qui adesso è già speciale"

MCH VILLAGGIO OLIMPICO MCH

Il villaggio olimpico di Milano-Cortina prende vita

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Olimpiadi, -3 all'inizio

Olimpiadi, -3 all'inizio

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:20
Olimpiadi, niente cerimonia d'inaugurazione per Sinner
13:10
Malagò battuto dal cileno Ilic, non entra nel board del Cio
11:47
Neve sui Giochi di Milano-Cortina, zero termico tra 1.000 e 1.500 metri
10:31
Uno scambio scuote la Nba: Harden saluta i Clippers e vola a Cleveland al posto di Garland
09:41
Basket: Nba; Fontecchio non basta, Miami cade in casa contro Atlanta