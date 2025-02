Nel secondo quarto di finale della Copa del Rey in corso a Gran Canaria, i 22 punti del 40enne Marcelinho Huertas hanno permesso al Lenovo Tenerife (avversario dell'Unahotels Reggio Emilia nella Top 16 di BCL) di superare in rimonta il Barcellona. Il 91-86 è arrivato in rimonta, con un parziale di 13-4 conclusivo. Da sottolineare, per i catalani, l'infortunio alla spalla sinistra di Kevin Punter, uscito dal parquet a inizio terzo quarto e mai più rientrato.