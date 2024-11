Tortona, Strautins avverte Reggio Emilia: "Bello tornare, ma voglio vincere"

Arturs Strautins fa il punto della situazione in casa Bertram Derthona Tortona dopo il k.o. nel recupero della 4ª giornata di LBA Serie A contro la Virtus: "Purtroppo con Bologna è stata una bella partita, ma non abbiamo vinto. Adesso guardiamo alla prossima contro Reggio". Una gara inevitabilmente speciale per lui che per la UNAHOTELS ha giocato nelle giovanili e in prima squadra, trasformandosi nel giocatore che è oggi. Un incrocio in cui per il lettone non vuole farsi frenare dalle emozioni: "Tornare a Reggio Emilia è sempre bello, lì ho iniziato la mia carriera in Italia. È sempre belle rivedere le persone che ho incontrato nel giovanile e in prima squadra. Tornare mi dà sempre belle emozioni, ma quando torno voglio anche vincere. Dobbiamo giocare molto bene per vincere e prendere questi due punti".