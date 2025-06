Venezia, sempre più vicino l'accordo con Simpson

Stando a quanto confermato da La Nuova di Venezia e Mestre nell'edizione odierna del quotidiano, l'intesa tra Zavier Simpson (play, Cluj) e la Reyer è pressoché totale. A meno di inserimenti aggressivi dello Zalgiris Kaunas - unica squadra, in quanto partecipante a Eurolega, che sarebbe preferita dal classe '97 all'Umana -, nei prossimi giorni potrebbe già arrivare l'ufficialità. Dando ormai per scontato l'arrivo di Bowman e Candi per costituire la panchina della prossima stagione, l'unico tassello mancante per coach Spahija è quello della guardia titolare: salgono le quotazioni di Marcus Foster (accostato nella scorsa estate alla Virtus Bologna), uscito dal contratto con l'Hapoel Tel Aviv ma allettato dalla proposta dei giapponesi dei Nagoya Diamond Dolphins.