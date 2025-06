Gombauld torna a Nancy, il francese lascia Reggio Emilia

La società transalpina ha annunciato così, sul proprio sito ufficiale, la firma del lungo 28enne: "SLUC Nancy Basket è molto lieta di annunciare il ritorno, per le prossime tre stagioni, del centro francese Stéphane Gombauld, MVP Pro B nel 2021-2022! Giocatore dello SLUC dal 2021 al 2023, Stéphane aveva lasciato il segno nella sua prima stagione dominando il campionato Pro B. Durante il suo primo anno in Betclic Elite con i colori biancorossi, ha brillato con solide statistiche: 13.6 punti, 6.5 rimbalzi, 1.5 assist per un rating di 16.4.