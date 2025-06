Cantù, Santoro: "Primo step in A? Una salvezza tranquilla"

La Provincia di Como ha ospitato, nella sezione sportiva dell'edizione odierna del quotidiano cartaceo, alcune dichiarazioni di Sandro Santoro, GM dell'Acqua San Bernardo Cantù: "Bisogna essere realisti. La nostra è una società particolare: non c'è un padre padrone, ma tanti sponsor che contribuiscono. La serie A è tutta diversa dalla A2, il livello tecnico e fisico è spostato vero l'alto. È risaputo che gli italiani di valore sono già collocati in società ai massimi livelli italiani ed europei. Dobbiamo essere consapevoli che la nostra crescita sarà graduale, il che è garanzia di durata nel tempo per una società come la nostra. Con la nuova arena, poi, si potranno aprire nuovi scenari. Affronteremo la serie A con questa convinzione: il primo step dev'essere una salvezza, tranquilla. Questa squadra ha già la prospettiva di portarsi un certo numero di giocatori nella nuova serie. Non tutti, perché anche le regole per il roster cambieranno. La nostra è una squadra che ha riscosso simpatia a prescindere rispetto alle precedenti, e lo conferma la media spettatori. Speriamo di continuare, con l'idea di essere competitivi, con obiettivi che in corso d'opera potranno anche subire evoluzioni".