Sassari, da Treviso arriva Andrea Mezzanotte

LA CARRIERA - Cresciuto nel vivaio della Blu Orobica Bergamo, il nuovo lungo del Banco di Sardegna esordisce appena 17enne in Serie A2 con il Blu Basket Treviglio. Nelle sue tre annate con la Remer, si mette in luce al punto di guadagnare la chiamata dell'Aquila Trento nell'estate del 2018. In Trentino debutta in Serie A e in Eurocup, facendosi apprezzare per qualità tecniche e dedizione. All'inizio della stagione 2019/20 arrivano anche i primi exploit individuali, con i 14 punti messi a segno nel turno d'apertura contro Pistoia (MVP italiano di giornata) e i 17 realizzati appena tre giorni dopo in casa di Reggio Emilia. Parallelamente offre il suo contributo anche in Eurocup, competizione in cui - durante i suoi 4 anni in bianconero - totalizza 53 presenze con 4 punti di media in circa 15 minuti di impiego medio.

Nell'estate del 2022, Mezzanotte chiude la sua esperienza a Trento e si trasferisce all'HappyCasa Brindisi: in Salento è protagonista di un'altra buona annata, conclusa a 5,7 punti e 2,3 rimbalzi di media e un significativo 43,4% nel tiro dall'arco.

Per l'annata successiva segue coach Frank Vitucci nell'esperienza di Treviso. Nel suo primo campionato con la Nutribullet, Mezzanotte fa registrare 4,7 punti e 2,4 rimbalzi e il suo career high in Serie A (20 punti messi a segno all'ottava giornata d'andata contro Napoli), mentre nell'ultimo torneo ha viaggiato ha quasi 4 punti e 2 rimbalzi a partita, con un massimo stagionale di 15 personali alla settima giornata contro Scafati.