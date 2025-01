Come comunicato dalla società biancorossa nella serata di ieri, il contratto tra la Stella Rossa e coach Ioannis Sfairopoulos è stato esteso sino al 2027. Arrivato a Belgrado nell'ottobre 2023 per sostituire Dusko Ivanovic, il greco ha un record totale di 21 vittorie e 28 sconfitte alla guida dei serbi in Eurolega (11-8 nel 2024/25).