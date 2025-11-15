Serie A: Tortona aggancia la vetta, Cremona stacca Trieste

La Bertram supera Udine e si allaccia al gruppo di testa. La Vanoli batte i giuliani e sale a +2 in classifica
Le due gare del sabato dell’8º turno della Serie A di basket vedono la vittoria di Tortona sul campo di Udine e quella casalinga di Cremona contro Trieste. La Bertram supera 94-90 i friulani al PalaCarnera e sale così a 12 punti in classifica, agganciando almeno per una notte Brescia e Bologna in vetta. L’Apu Old Wild West resta invece ultima a 2 punti, mentre a 10 si porta la Vanoli, grazie al 113-94 del PalaRadi: i lombardi tengono gli alabardati a 8 punti.
APU OLD WILD WEST UDINE-BERTRAM DERTHONA TORTONA 90-94 (15-23, 36-48, 62-72)
Apu Old Wild West Udine – Hickey 21 (4/7, 4/10, 1/2 tl), Mekowulu 4 (1/2, 0/0, 2/2 tl), Bendzius 5 (0/2, 1/2, 2/2 tl), Brewton 10 (3/6, 0/2, 4/6 tl), Dawkins 26 (3/6, 5/9, 5/5 tl); Alibegovic 12 (1/4, 3/5, 1/1 tl), Da Ros 7 (3/4, 0/2, 1/2 tl), Calzavara 2 (1/1, 0/0, 0/2 tl), Ikangi 3 (0/0, 1/2, 0/0 tl), Spencer. N.e.: Mizerniuk, Pavan. All.: Vertemati
Bertram Derthona Tortona – Vital 23 (3/5, 4/9, 5/9 tl), Hubb 12 (1/3, 3/5, 1/2 tl), Gorham 9 (3/8, 0/2, 3/4 tl), Olejniczak 15 (7/9, 0/0, 1/1 tl), Riismaa 2 (1/2, 0/0, 0/0 tl); Pecchia 2 (0/0, 0/0, 2/2 tl), Chapman 3 (1/3, 0/1, 1/1 tl), Strautins 20 (5/5, 2/3, 4/7 tl), Baldasso 8 (1/1, 2/6, 0/0 tl), Biligha 0 (0/1, 0/0, 0/0 tl). N.e.: Di Meo, Tandia. All.: Fioretti
---------
VANOLI BASKET CREMONA-PALLACANESTRO TRIESTE 113-94 (27-22, 50-46, 85-69)
Vanoli Basket Cremona – Anigbogu 7 (2/4, 0/1, 3/6 tl), Willis 14 (3/5, 2/7, 2/2 tl), Veronesi 13 (2/4, 3/6, 0/2 tl), Durham 24 (6/9, 3/4, 3/4 tl), Ndiaye 24 (5/10, 4/6, 2/2 tl); Jones 9 (3/4, 1/7, 0/0 tl), Casarin 13 (5/7, 0/0, 3/7 tl), Grant 5 (2/3, 0/0, 1/2 tl), Burns 4 (0/0, 0/1, 4/4 tl), Galli. All.: Brotto
Pallacanestro Trieste – Ross 11 (3/3, 1/1, 2/2 tl), Uthoff 15 (2/2, 3/4, 2/2 tl), Ramsey 16 (0/1, 2/4, 10/11 tl), Sissoko 12 (2/7, 0/0, 8/12 tl), Brown 13 (2/4, 2/4, 3/3 tl); Toscano-Anderson 6 (1/2, 1/5, 1/2 tl), Candussi 4 (2/3, 0/2, 0/0 tl), Deangeli 3 (0/0, 1/2, 0/0 tl), Ruzzier 11 (3/3, 1/4, 2/2 tl), Moretti 3 (0/2, 1/4, 0/0 tl). N.e.: Iannuzzi, Brooks. All.: Gonzalez