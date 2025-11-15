Serie A: Tortona aggancia la vetta, Cremona stacca Trieste

Le due gare del sabato dell’8º turno della Serie A di basket vedono la vittoria di Tortona sul campo di Udine e quella casalinga di Cremona contro Trieste. La Bertram supera 94-90 i friulani al PalaCarnera e sale così a 12 punti in classifica, agganciando almeno per una notte Brescia e Bologna in vetta. L’Apu Old Wild West resta invece ultima a 2 punti, mentre a 10 si porta la Vanoli, grazie al 113-94 del PalaRadi: i lombardi tengono gli alabardati a 8 punti.