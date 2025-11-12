Eurolega: l'Olimpia supera le difficoltà e batte l'Asvel

Milano non si ferma più e vince la sua terza gara in Eurolega: è 80-72 sull'Asvel, che lotta e viene sconfitto. Scatta subito benissimo dai blocchi l'Olimpia, nonostante viva una situazione d'emergenza: hanno dato forfait in extremis Guduric, LeDay e Shields, out anche coach Messina per una sindrome influenzata. Le scarpette rosse vengono guidate da coach Poeta e trovano subito un parziale di 7-0. Perde tantissimi palloni ed è poco lucida la squadra ospite, così Milano vola sul +9 e lo mantiene: è 18-9 dopo il primo quarto, sette punti per Broos. Nel secondo periodo Seljaas accorcia da tre, ma Brooks riporta sul +10 la formazione di casa. Il solo Traoré tiene di fatto in vita l'Asvel Villeurbanne, con quindici punti, e la formazione francese rimane aggrappata al match: +8 per Milano a metà gara (40-32). Nel terzo quarto entrano meglio in partita gli ospiti, con Watson che sigla una tripla e si guadagna magistralmente dei liberi.