Basket in lutto: è morto "Sugar" Ray Richardson, ex stella di NBA e Virtus

Basket in lutto: è morto a 70 anni Micheal Ray Richardson, quattro volte All Star dell'NBA capace di far innamorare anche i tifosi della Virtus Bologna, dove ha militato dal 1988 al 1991. La notizia del decesso, ripresa dai media americana, è stata confermata dal suo avvocato e amico John Zelbst. Richardson si è spento a Lawton (Oklahoma) dopo una breve lotta contro il cancro. "Il mondo del basket e chiunque Micheal abbia incontrato hanno perso un grande sportivo", ha detto Zelbst. "Ha vissuto la vita al massimo. Ha superato le avversità più incredibili per realizzare ciò che ha fatto nella vita. È un esempio di come redimersi e fare qualcosa di sé. Penso che sia il più grande giocatore NBA che non sia mai stato inserito nella Hall of Fame. Un giocatore incredibile, un campione, una persona e un padre di famiglia", ha aggiunto.