Basket
aveva 70 anni

Basket in lutto: è morto "Sugar" Ray Richardson, ex stella di NBA e Virtus

In Italia vinse una Coppa delle Coppe e due Coppe Italia, si è spento a 70 anni dopo una breve lotta contro il cancro

11 Nov 2025 - 17:26
© Getty Images

© Getty Images

Basket in lutto: è morto a 70 anni Micheal Ray Richardson, quattro volte All Star dell'NBA capace di far innamorare anche i tifosi della Virtus Bologna, dove ha militato dal 1988 al 1991. La notizia del decesso, ripresa dai media americana, è stata confermata dal suo avvocato e amico John Zelbst. Richardson si è spento a Lawton (Oklahoma) dopo una breve lotta contro il cancro. "Il mondo del basket e chiunque Micheal abbia incontrato hanno perso un grande sportivo", ha detto Zelbst. "Ha vissuto la vita al massimo. Ha superato le avversità più incredibili per realizzare ciò che ha fatto nella vita. È un esempio di come redimersi e fare qualcosa di sé. Penso che sia il più grande giocatore NBA che non sia mai stato inserito nella Hall of Fame. Un giocatore incredibile, un campione, una persona e un padre di famiglia", ha aggiunto.

'Sugar' - questo il suo soprannome - era nato a Denver e dopo il basket universitario era approdato ai New York Knicks, dov'è rimasto dal 1978 al 1982. Dopo una stagione nei Golden State Warriors approda ai New Jersey Nets. Vincitore del premio Nba Comeback Play of the Year del 1985, ha anche realizzato una media di 20,1 punti, 8,2 assist, 5,6 rimbalzi e 3,0 palle rubate a partita, il massimo della sua carriera, per i Nets durante la stagione 1984-85. Nel 1986 arriva la squalifica da parte dell'NBA per aver violato per la terza volta le politiche antidroga della lega. La rinascita, per lui, arriva in Europa. Dall'88 al '91 è a Bologna, poi - dopo un passaggio alla croata Jugoplastika - approda alla Libertas pallacanestro Livorno. Poi in Francia all'Olympique Antibes e di nuovo in Italia, tra Libertas Forlì e Basket Livorno, prima di tornare all'Antibes.

Visualizza il post su Twitter

IL RICORDO DELLA VIRTUS: "SEMPER UNO DI NOI"
La Virtus Pallacanestro Bologna esprime in una nota "il suo più sentito cordoglio per la scomparsa di Micheal Ray Richardson. Uno dei simboli della storia del club, con la canotta della Virtus 'Sugar' Ray ha giocato dal 1988 al 1991 vincendo due Coppa Italia e una Coppa delle Coppe, primo trofeo europeo della storia bianconera. Tutto il club si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari. Per sempre uno di noi. Ciao 'Sugar'".

