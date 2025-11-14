Eurolega: l'Olimpia Milano batte 88-87 l'Olympiacos, Virtus Bologna ko a Barcellona

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLYMPIACOS PIRAEUS 88-87

L'Olimpia rischia fino alla fine di buttare al vento una vittoria mai stata in discussione in 38 minuti. Alla fine, Messina sorride 88-87 ma deve tirare un grande sospiro di sollievo per gli ultimi istanti. Si parte con i vicecampioni d'Italia avanti 47-43 all'intervallo lungo, ma è con il 20-13 del terzo quarto (e 67-56 di parziale) che i giochi sembrano fatti. Invece, gli ellenici fanno 31 punti in 10 minuti ma soprattutto si riportano fino al -1 (88-87) a suon di timeout decisivi ed errori da parte dei padroni di casa. L'ultimo spavento arriva con la tripla di Tyler Dorser che vale il -1, poi il libero sbagliato da Tonut regala la palla dell'all-in per la squadra di Bartzokas. Fortunatamente, mancano solo 9 decimi: l'Olimpia gestisce dopo il timeout e tira un sospiro di sollievo. Quarta vittoria di fila e 6-5 di record: a oggi, Messina è al play-in. I greci, invece, incassano il quarto ko nonostante i 27 di Peters e i 25 di Dorsey.



IL TABELLINO



(27-21, 47-43, 67-56)



EA7 Emporio Armani Milano: Ellis 16 (4/6 da 2, 2/2 da 2, 2/3 tl), Booker 13 (2/3 da 2, 3/6 da 3), Bolmaro 9 (3/9 da 2, 1/2 da 3), Brooks 15 (3/4 da 2, 3/7 da 3), Ricci 5 (1/1 da 2, 1/3 da 3), Mannion 6 (2/3 da 3), Tonut 6 (2/2 da 2, 2/3 tl), Guduric 8 (2/3, 1/5, 1/2 tl), Dunston 10 (4/4 da 2, 2/3 tl) N.e.: Flaccadori, Diop, Totè. All.: Messina



Olympiacos Piraeus: Walkup 2 (1/4 da 2), Vezenkov 6 (1/4 da 2, 4/4 tl), Dorsey 25 (5/6, 3/8, 6/7 tl), Milutinov 9 (4/6 da 2, 1/2 tl), Fournier 10 (3/4 da 3, 1/2 tl), Ward 8 (3/5 da 2, 2/2 tl), Lee 0, Peters 27 (7/7, 4/6, 1/1 tl), Hall 0, Mckissic 0. N.e.: Papanikolaou, Antetokounmpo. All.: Bartzokas



FC BARCELONA-VIRTUS BOLOGNA 88-81

Finale di partita amaro per la Virtus Bologna, che si presenta all'ultimo quarto del Palau Blaugrana avanti 67-61, ma perde 88-81 sul campo del Barcellona. Dopo un avvio equilibrato, caratterizzato dal vantaggio dei padroni di casa di un solo possesso (45-43) all'intervallo lungo, i campioni d'Italia in carica giocano un ottimo terzo quarto e con il 24-16 di parziale si presentano in vantaggio agli ultimi 10 minuti. Ivanovic, però, non aveva fatto i conti con l'ex Olimpia Kevin Punter, che chiude con 17 punti, ma nemmeno con i due grandi ex della partita: Clyburn e Shengelia, che chiudono rispettivamente a quota 13 e 10. Inutili i 17 di Morgan: ora, la Virtus è a 5-6 di record e, quando siamo quasi a un terzo della Regular Season, è fuori dalla top 10 che vale una possibilità dopo le 38 canoniche giornate. Sale a 7-4, invece, il Barcellona, che aggancia Zalgiris e Panathinaikos al quarto posto: sarebbe direttamente ai playoff.



IL TABELLINO



(20-19, 45-43, 61-67)



FC Barcelona: Punter 17 (1/5 da 2, 5/6 da 3), Cale 2 (1/1 da 2), Vesely 12 (5/10 da 2, 2/2 tl), Satoransky 3 (1/2 da 3), Shengelia 10 (1/4, 1/4, 5/6 tl), Marcos 0, Brizuela 6 (2/5 da 3), Hernangomez 7 (3/5 da 2, 1/2 tl), Laprovittola 10 (2/3 da 2, 2/8 da 3), Clyburn 13 (5/8 da 2, 1/3 da 3), Parra 8 (1/2 da 2, 2/5 da 3). N.e.: Norris. All.: Orellana



Virtus Bologna: Vildoza 6 (1/1, 1/2, 1/2 tl), Edwards 13 (5/7 da 2, 1/4 da 3), Smailagic 5 (1/3 da 2, 1/3 da 3), Alston Jr 2 (1/2 da 2), Diouf 11 (5/8 da 2, 1/2 tl), Pajola 2 (1/1 da 2), Niang 4 (2/4 da 2), Hackett 3 (1/2 da 3), Morgan 17 (1/1, 2/4, 9/9 tl), Diarra 5 (2/5 da 2, 1/2 tl), Jallow 13 (4/6, 1/3, 2/5 tl). N.e.: Taylor All.: Ivanovic