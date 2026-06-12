A Misano torna il World Ducati Week, l'edizione 2026 celebra i 100 anni della casa bolognese

12 Giu 2026 - 18:50
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Dal 3 al 5 luglio il Misano World Circuit ospiterà il World Ducati Week 2026, l'edizione del centenario della Casa di Borgo Panigale. Il programma, presentato oggi sullo stesso circuito romagnolo, punta su gare, esperienze di guida, mostre storiche e serate di spettacolo. L'appuntamento più atteso è la Lenovo Race of Champions, al via domenica 5 luglio alle 12: in pista si sfideranno tutti i piloti Ducati di MotoGP e Superbike, da Marc Márquez e Francesco Bagnaia fino ad Álvaro Bautista. Le qualifiche sono in programma sabato 4 luglio. Tornano anche le leggende: il Lap of Honour porterà in pista 48 titoli mondiali in due sessioni distinte. Tra le novità, l'anteprima mondiale di un nuovo modello Ducati e la prima esposizione al pubblico della Superleggera V4 Centenario, la moto stradale più estrema mai prodotta dalla Casa, realizzata in 500 esemplari numerati. Venerdì pomeriggio, 3 luglio, la tradizionale parata attraverserà la Riviera Romagnola fino al Samsara Beach Club di Riccione per il Ducati Beach Party. Sabato sera la pista si trasformerà nel palcoscenico della festa dei cent'anni, con la voce narrante di Francesco Pannofino. L'Heritage Village ospiterà la mostra "I Cento Episodi del Centenario" e un concorso riservato alle Ducati stradali prodotte entro il 2000. Ai 375 Ducati Official Club sparsi in 67 paesi, con oltre 52.000 soci, è dedicato uno spazio separato.

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