Superbike, Bulega davanti a tutti nelle libere di Misano

Solo 166 millesimi separano Nicolò Bulega da Iker Lecuona dopo le prove libere andate in scena oggi sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il venerdì dell'Emilia Romagna Round, settimo weekend della stagione 2026 del Mondiale Superbike, inizia bene per il team Aruba.it Racing – Ducati che blinda le prime due posizioni sia in FP1 che in FP2.



Nicolò Bulega: “Sono contento soprattutto perché questa mattina il feeling non era quello che mi aspettavo mentre nel pomeriggio le cose sono andate molto meglio e sono riuscito a guidare come mi piace”.



Iker Lecuona: “Abbiamo fatto una buona crescita durante la giornata e questo mi rende soddisfatto. Abbiamo inoltre lavorato sulle gomme raccogliendo informazioni molto chiare sulla scelta in vista delle gare”.