Basket
BASKET

Serie A: Bologna batte Treviso nel posticipo e riaggancia Brescia

Bologna batte Treviso nel posticipo e riaggancia Brescia in vetta

17 Nov 2025 - 22:14
È Bologna a trasformare in una vittoria il posticipo che chiude l’8ª giornata della Serie A di basket. Gli emiliani vincono 100-79 contro Treviso al PalaVerde di Villorba, dove il migliore per l’Olidata è Alston: lo statunitense mette a referto 24 punti personali. Il successo in Veneto permette alle V Nere di salire a 14 punti, agganciando nuovamente la Germani Brescia al primo posto. Si riforma così un duo in vetta alla classifica del campionato.

NUTRIBULLET TREVISO BASKET-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 79-100
Il posticipo dell’ottavo turno della Serie A contrappone Treviso e Bologna al PalaVerde, dove sono gli ospiti a partire meglio. La Virtus apre il quarto inaugurale con un parziale di 9-2, ma poi la Nutribullet riesce a trovare le contromisure e a rientrare sull’11-11. Ne nasce allora una frazione equilibrata, con l’Olidata che non permette però mai ai padroni di casa di prendere il comando nel risultato. Il primo quarto si chiude infatti sul 26-25 per Bologna, che si gode un Alston molto caldo al tiro. Le V Nere allungano poi sul +7 nel secondo periodo e si presentano all’intervallo in vantaggio 51-45. Nonostante un ottimo primo tempo di Pinkins, Treviso non riesce a pareggiare i punti di Bologna e la situazione si complica ancor di più al ritorno sul parquet. Spinta dal solito Carsen Edwards, la Virtus scappa sul +15 e dà una spallata decisiva all’incontro. La squadra di Ivanovic conduce infatti 69-54 a dieci minuti dal termine, risultato che gli emiliani trasformano poi nel 100-79 finale. Bologna centra così la quinta vittoria di fila in campionato e sale a 14 punti, agganciando nuovamente la Germani Brescia in vetta alla classifica. Fermo a 2 punti resta invece Treviso, al pari di Udine.

basket
serie a
virtus bologna

