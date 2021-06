Sergio Scariolo vicinissimo alla panchina della Virtus Bologna

BASKET

Dopo l'addio a Sasha Djordjevic la Virtus Bologna sta per affidare la panchina all'allenatore spagnolo, reduce da una esperienza in Nba come vice ai Toronto Raptors

Cambio in panchina per la Virtus Bologna: nonostante lo scudetto vinto una settimana fa, è stato ufficializzato l'addio a Sasha Djordjevic a cui non è stato rinnovato il contratto in scadenza, e al suo posto sta per arrivare Sergio Scariolo. L'allenatore italiano firmerà un contratto triennale con le V nere, dicendo addio ai Toronto Raptors con cui ha anche vinto un anello nel 2019 battendo in finale Golden State. Getty Images

Sergio Scariolo, allenatore destinato a prendere la gestione tecnica della Virtus Bologna, porta con sè un palmares ricchissimo sia con i club che con le nazionali: è stato infatti campione del mondo alla guida della Spagna e tre volte campione d'Europa. La società di Zanetti, dopo aver battuto l'Olimpia Milano 4-0 in finale scudetto, mira adesso a fare il salto di qualità definitivo. Il roster è di grandissima qualità, con un grande pacchetto di italiani, giovani in rampa di lancio e alcune stelle di primissima qualità come Teodosic e Belinelli, tornato a Bologna sul finire del 2020. Scariolo assumerà un ruolo simile a quello di Ettore Messina con l'Olimpia: controllo totale sull'area tecnica e gestione del mercato in entrata e in uscita. La Virtus e Scariolo erano già state vicinissimi diciotto anni fa, scelto dal presidente Madrigali, ma il Lodo Becirovic fece tramontare tutto.

Il desiderio mai troppo celato della Virtus è quello di ottenere la wild card per la partecipazione all'Eurolega, un desiderio che però dovrà ancora aspettare: recentemente il commissioner dell'Eurolega Bertomeu ha infatti confermato che le wild card saranno due, ma non per l'Italia. Si prospetta quindi un'altra stagione in Eurocup per la Virtus.