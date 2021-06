Ufficiale il divorzio tra la Virtus Bologna e il tecnico Djordjevic

BASKET

Al posto del tecnico campione d'Italia scelto Sergio Scariolo

Si interrompe il rapporto tra la Virtus Bologna e il tecnico Sasha Djordjevic. Lo ha comunicato con una nota il club bolognese: "Grazie per le soddisfazioni e per le vittorie raggiunte insieme. La notte di Anversa e la conquista del 16° Scudetto sono ricordi indelebili che rimarranno per sempre nella storia di questo glorioso Club. Tutto il Club bianconero desidera ringraziarti per la passione con cui hai affrontato ogni giorno in casa Virtus e augurarti il meglio per il tuo futuro professionale". Al posto del serbo scelto Sergio Scariolo. Getty Images

In precedenza c'erano già state avvisaglie di un rapporto ormai irrimediabilmente incrinato tra Djordjevic e la società bolognese. Il 7 dicembre, infatti, l'ex fenomeno serbo fu esonerato a causa di distanze di vedute sull'utilizzo di alcuni giocatori in un periodo di forma sfortunato condito da alcune sconfitte. Tutto rientrato dopo appena 48 ore, quando Djordjevic fu riassunto e tornò ad allenare la Virtus Bologna anche grazie al sollevamento popolare dei tifosi.

Col senno di poi si può dire che la scelta di riunirsi e tornare a lavorare insieme, nonostante i ringhi e gli scontri, fu correttissima. Appena sette giorni fa infatti Djordjevic ha guidato la Virtus Bologna a uno scudetto leggendario, vinto battendo 4-0 l'Olimpia Milano in una serie senza storia.

Getty Images

La società del patron Zanetti ha già comunicato il successore dell'ormai ex allenatore: si tratta di Sergio Scariolo, reduce da una fantastica esperienza in NBA. Nei tre anni trascorsi in Canada da vice allenatore Scariolo si è anche tolto la soddisfazione di vincere un anello, quello del 2019 con i Raptors guidati in campo da Kawhi Leonard. A lui viene affidata una squadra fortissima, con un grande pacchetto di italiani, alcuni giovani di assoluto talento come Alessandro Pajola e stelle di prima qualità come Milos Teodosic e Marco Belinelli.

