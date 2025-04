Sassari, Bulleri: "Sono contento,. abbiamo dimostrato maturità"

Il coach della Dinamo manifesta la sua contentezza per la vittoria di Pistoia col punteggio di 66-83: "Tra primo e secondo tempo non credo sia cambiato tanto nella nostra prestazione. Abbiamo messo un approccio emotivo un pò più duro. Sapevamo che la partita non sarebbe stata facile, al netto di quello che poi è stato il risultato finale. Sono contento perché abbiamo giocato una partita seria mostrando maturità con un avversario in difficoltà ma che ha giocato tutta la partita. Vincere e giocare una partita serie a erano i nostri obiettivi, devo dare atto ai ragazzi della giusta interpretazione. Ma penso che nel primo tempo il risultato sarebbe potuto essere un po' più largo se si fosse segnato qualche canestro in più, ma nel globale va benissimo così. Adesso pensiamo alla prossima, a Tortona, andiamo avanti così fino alla fine".