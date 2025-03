Sassari, Bulleri: "Partita di solidità, sacrificio e concentrazione"

A fine gara il coach della Dinamo ha commentato il successo per 70-76 al PalaVerde contro Treviso. "Una vittoria meritata sul campo, con una partita di solidità, sacrificio e concentrazione. Nel momento importante non abbiamo sbagliato le scelte, un segnale importante. Siamo riusciti a tenere il ritmo della partita sotto controllo, abbiamo controllato i rimbalzi che di solito per noi sono un gap. E abbiamo fatto un'ottima difesa nel 1vs1. Faccio dei grandi complimenti ai ragazzi, un'ottima partita in un momento molto delicato per mille motivi. Reazione giusta, meritavano questa vittoria per quello che fanno. Quotidianamente c'è un certo tipo di atmosfera e determinazione, automaticamente è più facile avere domenica una bella partita. Questi sono due punti molto importante, guardiamo con grande ottimismo, rinnovato e maggiore, il futuro".