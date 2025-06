Venezia, separazione definitiva col DS Mauro Sartori

Questo il comunicato appena rilasciato dalla società orogranata: "L’Umana Reyer desidera salutare e ringraziare Mauro Sartori per il contributo dato alla società nel corso degli anni, augurandogli i migliori successi per il prosieguo della sua carriera professionale. Dopo aver indossato la maglia orogranata come atleta dal 2006 al 2008, Sartori ha successivamente intrapreso un percorso dirigenziale ricoprendo incarichi nel 2010 e, in modo continuativo, dal 2013 fino al 3 giugno 2025, inizialmente come Team Manager e successivamente in qualità di Direttore Sportivo e Responsabile Scouting".