Dopo aver iniziato la stagione col Fenerbahce, allontandosi dalla Turchia per ragioni personali e tornando a giocare a pallacanestro col Cibona Zagabria in ABA Liga, Luka Samanic tornerà a disposizione in un roster della massima competizione continentale. Lo farà, fino al termine della stagione, col Baskonia di coach Laso.