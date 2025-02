Final Eight, che successo: oltre 46mila spettatori all'Inalpi Arena

LBA E GIOVANI: 900 RAGAZZI DELLE SCUOLE E L’INCONTRO CON ANDREA DE BENI. L’IMPEGNO DI LBA CON IL MINISTERO DELLO SPORT E I GIOVANI

Per il terzo anno consecutivo è stato lanciato un bando con l’ufficio scolastico regionale rivolto alle classi quarte e quinta delle scuole elementare e prime e seconde delle medie il cui oggetto era la realizzazione di un elaborato grafico e video sui temi del benessere psicofisico dello sport e in particolare del basket.

Nell’ambito del progetto i ragazzi che si sono aggiudicati il bando sono stati protagonisti di attività ludiche legate al basket ma anche incontrare un comunicatore/divulgatore con disabilità come Andrea De Beni che ha utilizzato in questi anni il basket come veicolo di integrazione e che ha raccontato la sua esperienza. In tutto sono stati coinvolti circa 900 ragazzi.

Per l'edizione 2025 della Frecciarossa Final Eight, realizzata anche grazie al contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, la Lega Basket Serie A ha dedicato uno spazio nel Foyer dell'Inalpi Arena per la diffusione di una serie di attività extracampo come la promozione della Carta Giovani Nazionale, la piattaforma Giovani2030 e altre iniziative che si sono integrate con le attività sportive e di engagement della Final Eight.

Importante anche l’iniziativa che ha visto protagoniste due formazioni di baskin, il “Basket Integrato” dove maschi e femmine, disabili e normodotati protagonisti in un raro esempio di vera integrazione che in questi anni ha compiuto passi da gigante a livello diffusione.