Treviso, annunciato il nuovo coach: è Alessandro Rossi

La carriera di coach Rossi inizia nella sua città natale, dove si occupa del settore giovanile. Nel 2013 approda per la prima volta a Rieti come assistente in Serie B Nazionale. L’anno successivo arriva la promozione in Serie A2, ma è nel 2017 che per lui si presenta la grande occasione: dopo l’esonero di coach Nunzi, Rossi assume la guida della prima squadra. Al debutto centra il record di vittorie stagionali nella categoria e sfiora l’accesso ai playoff; nell’anno seguente conquista la post season, eliminando Forlì prima di arrendersi alla Treviso di Imbrò e Logan, poi promossa in Serie A. Dopo un’altra stagione positiva, interrotta però dall’emergenza Covid, Rossi riceve la chiamata della Givova Scafati. Alla prima stagione, nel 2021-22, centra la promozione in Serie A con un percorso straordinario, chiuso imbattuto al PalaMangano. In massima serie, però, l’esperienza termina dopo sei giornate.