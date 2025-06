Venezia, dalla Lituania l'alternativa a Zavier Simpson

La Prealpina, ribadendo il forte inserimento dell'ASVEL nella trattativa che avrebbe portato il play di Cluj in Laguna, riporta il nome della point guard che la Reyer avrebbe individuato per "cautelarsi" in caso di mancato arrivo di Simpson: protagonista nell'ultima serie finale in Lituania, RJ Cole sarebbe un'ottima soluzione di ripiego, avendo sia ancora margini di miglioramento (26 anni da compiere il prossimo 24 agosto) sia una discreta esperienza in Europa (l'americano, in uscita dal college, ha già giocato in Grecia, Germania e un biennio al Lietuvos Rytas, affrontando anche Reggio Emilia nell'ultima edizione di BCL).