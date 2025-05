Dinamo Sassari, avanti con Massimo Bulleri: rinnovo fino al 2027

LE DICHIARAZIONI – Coach Massimo Bulleri: "Quando ho avuto l’opportunità di cambiare ruolo, non mi sono posto obiettivi personali particolari. Mi sono concentrato sul lavoro settimanale, puntando a dare il massimo giorno dopo giorno, con l’obiettivo finale di salvare la categoria attraverso l’impegno quotidiano. Ho cercato di metterci tutto me stesso, con spontaneità, trasmettendo questo approccio anche ai giocatori. Le cinque vittorie ottenute sono state un premio per ciò che i ragazzi hanno saputo esprimere in campo. Certamente resta il rammarico di non aver potuto proseguire un certo tipo di percorso tecnico e agonistico, a causa degli infortuni che ci hanno limitato. Ma se guardiamo al quadro generale, gli aspetti positivi superano quelli negativi. I giocatori sono riusciti ad andare oltre le difficoltà fisiche, mettendo da parte l’ego personale per il bene della squadra. È questo spirito che vorrei ritrovare anche nella Dinamo del futuro: ardore, sacrificio e voglia di lottare insieme. Questa, per me, dev’essere la chiave per il prossimo anno: affrontare ogni settimana e ogni partita con il massimo impegno”.