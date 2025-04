Poker di vittorie e... rimpianti: Sassari è sulla strada giusta

Vittorie e sconfitte, gioie e delusioni, soddisfazioni e rimpianti, tanti. Nella stagione del Banco di Sardegna Sassari non è mancato nulla. Un volo in questo 2024/25 che sembra aver trovato la giusta quota dopo qualche turbolenza di troppo, che ha costretto di volta in volta la società a intervenire. Una volta per sistemare la panchina, con Massimo Bulleri a prendere le redini di Nenad Markovic, una volta per sistemare il campo con l'innesto di Briante Weber e Rashawn Thomas. Ora lo score parla chiaro: mettendo in riga Treviso, Cremona, Trapani e Pistoia, la Dinamo ha registrato quattro vittorie consecutive, filotto che non si vedeva da oltre due anni. Ormai per i play-off è troppo tardi, ed è anche per questo che forse cresce il rammarico.